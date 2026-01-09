Chi è la moglie di Nicola Savino Manuela Suma e madre della figlia Matilda

Manuela Suma è la moglie di Nicola Savino e madre della loro figlia Matilda. I due si sono sposati nel 2009, dopo essersi conosciuti e aver iniziato la loro relazione alcuni anni prima. Manuela Suma lavora come costumista, contribuendo con la sua professionalità al mondo dello spettacolo. La loro famiglia rappresenta un importante punto di stabilità nella vita del noto conduttore e radiofonico italiano.

La moglie di Nicola Savin o è la costumista Manuela Sum a: i due convolati a nozze nel 2009, sono diventati nel 2005 genitori di Matilda. Oggi vedremo lo speaker di Radio Deejay tra gli ospiti de La Volta Buona, dove presenterà Tali e Quali, show che debutterà stasera nel prime time di Raiuno. La radio dove Savino è uno dei protagonisti dal 1989, è stato il luogo dove è iniziata la storia d’amore con Manuela Suma. Sul set dello shooting un calendario al quale la donna lavorava come costumista il primo incontro con il conduttore. Da quel momento i due non si sono più separati e sono arrivati all’altare nel 2009. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

