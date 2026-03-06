Chi è Kristi Noem la ministra USA anti migranti e perché Trump l'ha licenziata dopo i disastri dell'ICE

Donald Trump ha comunicato la revoca dell’incarico di Kristi Noem, che fino a quel momento ricopriva il ruolo di responsabile dell’Homeland Security, il dipartimento incaricato della gestione dell’immigrazione negli Stati Uniti. Noem, nota per le sue posizioni ferme sui migranti, è stata sostituita a seguito delle recenti criticità legate alle operazioni dell’ICE. La decisione ha colpito il dipartimento e ha portato a una riorganizzazione interna.