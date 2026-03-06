Chi è Kristi Noem la ministra USA anti migranti e perché Trump l'ha licenziata dopo i disastri dell'ICE

Da fanpage.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha comunicato la revoca dell’incarico di Kristi Noem, che fino a quel momento ricopriva il ruolo di responsabile dell’Homeland Security, il dipartimento incaricato della gestione dell’immigrazione negli Stati Uniti. Noem, nota per le sue posizioni ferme sui migranti, è stata sostituita a seguito delle recenti criticità legate alle operazioni dell’ICE. La decisione ha colpito il dipartimento e ha portato a una riorganizzazione interna.

Donald Trump ha annunciato improvvisamente che Kristi Noem non sarà più a capo dell'Homeland Security, il potentissimo dipartimento che si occupa - tra le altre cose - dell'immigrazione negli Stati Uniti. Noem era criticata da tempo per la sua gestione dell'ICE, e già in passato era stata al centro di scandali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Usa, i dem chiedono la testa di Kristi Noem dopo gli omicidi dell’Ice: «Dimissioni o impeachment». Trump la difende: «Ha fatto un ottimo lavoro»È sulla poltrona di Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna, che si consuma l’ultimo scontro tra Donald Trump e i democratici.

Leggi anche: Trump licenzia Kristi Noem: cosa c'è dietro, chi è il falco anti-migranti che la sostituisce

Tutti gli aggiornamenti su Kristi Noem.

Temi più discussi: Usa, Trump licenzia Kristi Noem. Mullin nuovo segretario alla Sicurezza nazionale; Trump ha licenziato la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem; Kristi Noem sotto assedio al Senato, tra Minneapolis e contratti opachi; Trump sostituisce Kristi Noem con il senatore Mullin alla Sicurezza interna.

Chi è Kristi Noem, l’ex segretaria alla Sicurezza nazionale e perché Trump l’ha licenziataDonald Trump scarica Kristi Noem, la Ice Barbie della Homeland Security: il primo ministro del governo del Presidente a perdere il posto nel secondo mandato di Trump alla Casa Bianca è stata licenzi ... blitzquotidiano.it

kristi noem chi è kristi noemTrump licenzia Kristi Noem, segretaria alla sicurezza interna UsaCome annunciato da vari media usa, Donald Trump ha licenziato la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. A ricoprire questo ruolo, ha annunciato il ... lapresse.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.