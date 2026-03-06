Chi è Kristi Noem la ministra USA anti migranti e perché Trump l'ha licenziata dopo i disastri dell'ICE
Donald Trump ha comunicato la revoca dell’incarico di Kristi Noem, che fino a quel momento ricopriva il ruolo di responsabile dell’Homeland Security, il dipartimento incaricato della gestione dell’immigrazione negli Stati Uniti. Noem, nota per le sue posizioni ferme sui migranti, è stata sostituita a seguito delle recenti criticità legate alle operazioni dell’ICE. La decisione ha colpito il dipartimento e ha portato a una riorganizzazione interna.
Donald Trump ha annunciato improvvisamente che Kristi Noem non sarà più a capo dell'Homeland Security, il potentissimo dipartimento che si occupa - tra le altre cose - dell'immigrazione negli Stati Uniti. Noem era criticata da tempo per la sua gestione dell'ICE, e già in passato era stata al centro di scandali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Usa, i dem chiedono la testa di Kristi Noem dopo gli omicidi dell’Ice: «Dimissioni o impeachment». Trump la difende: «Ha fatto un ottimo lavoro»È sulla poltrona di Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna, che si consuma l’ultimo scontro tra Donald Trump e i democratici.
Leggi anche: Trump licenzia Kristi Noem: cosa c'è dietro, chi è il falco anti-migranti che la sostituisce
Tutti gli aggiornamenti su Kristi Noem.
Temi più discussi: Usa, Trump licenzia Kristi Noem. Mullin nuovo segretario alla Sicurezza nazionale; Trump ha licenziato la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem; Kristi Noem sotto assedio al Senato, tra Minneapolis e contratti opachi; Trump sostituisce Kristi Noem con il senatore Mullin alla Sicurezza interna.
Chi è Kristi Noem, l’ex segretaria alla Sicurezza nazionale e perché Trump l’ha licenziataDonald Trump scarica Kristi Noem, la Ice Barbie della Homeland Security: il primo ministro del governo del Presidente a perdere il posto nel secondo mandato di Trump alla Casa Bianca è stata licenzi ... blitzquotidiano.it
Trump licenzia Kristi Noem, segretaria alla sicurezza interna UsaCome annunciato da vari media usa, Donald Trump ha licenziato la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. A ricoprire questo ruolo, ha annunciato il ... lapresse.it
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato la segretaria della Sicurezza interna Kristi Noem. Verrà sostituita dal senatore dell'Oklahoma, Markwayne Mullin, a partire dal 31 marzo 2026. Lo rende noto lo stesso Trump su Truth. «L'attuale segretari - facebook.com facebook
Trump licenzia Kristi Noem, la segretaria per la Sicurezza interna x.com