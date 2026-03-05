Trump licenzia Kristi Noem | cosa c' è dietro chi è il falco anti-migranti che la sostituisce

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato tramite Truth di aver licenziato Kristi Noem. Noem, nota per la sua posizione dura sull’immigrazione, viene sostituita da un nuovo incaricato. La decisione viene comunicata pubblicamente, ma senza dettagli sulle motivazioni ufficiali. La notizia si diffonde rapidamente, attirando l’attenzione sui cambiamenti nelle nomine politiche del presidente.

Il presidente americano Donald Trump licenzia Kristi Noem via Truth. Il tycoon, in un post, ha annunciato "che l'illustre senatore degli Stati Uniti, originario del Grande Stato dell'Oklahoma, Markwayne Mullin, diventerà Segretario per la Sicurezza Interna (DHS) degli Stati Uniti, a partire dal 31 marzo 2026". Trump ha inoltre ringraziato la Noem per il suo servizio, affermando che l'ex governatrice del South Dakota "ci ha servito bene". Secondo i retroscena della stampa Usa, alla Noem sarebbe stata fatale una audizione al Senato. La ormai ex segretaria alla Sicurezza interna è stata infatti incalzata da democratici e repubblicani durante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

