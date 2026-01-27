Usa i dem chiedono la testa di Kristi Noem dopo gli omicidi dell’Ice | Dimissioni o impeachment Trump la difende | Ha fatto un ottimo lavoro

La tensione sale negli Stati Uniti dopo le polemiche sui morti dell’Ice. I democratici chiedono le dimissioni di Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna, accusandola di non aver gestito bene la crisi. Trump la difende, dicendo che ha fatto un ottimo lavoro. L’ultimo scontro si svolge sulla sua poltrona, mentre si avvicinano le polemiche politiche più intense.

È sulla poltrona di Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna, che si consuma l’ultimo scontro tra Donald Trump e i democratici. Sulla scia delle forti proteste contro l’operato dell’Ice – la famigerata polizia anti-immigrazione sotto accusa per gli omicidi di Renée Good e Alex Pretti in Minnesota – la sinistra americana chiede a Noem di dimettersi e ammettere la responsabilità per quanto accaduto. A difendere la pasionaria dell’amministrazione Trump è lo stesso presidente americano, che rispondendo ai reporter assicura: Kristi Noem «sta facendo un ottimo lavoro » e resta al suo posto. I malumori di Trump dietro le quinte.🔗 Leggi su Open.online

I Democratici alla Camera degli Stati Uniti hanno avvertito Donald Trump che, in assenza di un suo passo indietro riguardo a Kristi Noem, potrebbero avviare le procedure di impeachment.

Alcuni membri del Partito Democratico hanno presentato una richiesta di impeachment contro Kristi Noem, Segretario alla Sicurezza Interna degli Stati Uniti, in seguito all’omicidio di Alex Pretti.

