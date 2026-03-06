Recentemente sul web è emerso che Serge-Philippe Raux-Yao è coinvolto in un rapporto scout della FFT. La notizia riguarda la sua posizione e il ruolo che ricopre nel mondo del calcio, attirando l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche di questo sport. La sua figura viene ora discussa pubblicamente in relazione alle attività e alle operazioni del settore calcistico.

Serge-Philippe Raux-Yao è fatto su misura per cavalcare l’onda attuale che sta investendo il calcio. Il calcio si muove seguendo le maree, e il calcio fisico la fa da padrone ancora una volta: un difensore centrale che sovrasta gli attaccanti e domina l’area è una necessità piuttosto che un lusso in questo momento. Ma Raux-Yao può offrire altrettanto in possesso palla? Ecco il tuo resoconto scout di due minuti. Nome: Serge-Philippe Raux-YaoPosizionei: Difensore centraleEtà: 26 (nato il 30 maggio 1999)Nazionalità: FranciaAltezza: 1,97 m (6 piedi 6 pollici)Piede preferito: SinistraSocietà attuale: Vienna veloce I difensori centrali mancini sono una razza più rara, e Raux-Yao è un colosso di difensore che ora sta entrando nel suo apice all’età di 26 anni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Chi è esattamente Serge-Philippe Raux-Yao? Il rapporto scout della FFT

