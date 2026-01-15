Chi è Jean-Philippe Mateta nuovo obiettivo della Juventus per rinforzare l’attacco La storia e il suo identikit

Jean-Philippe Mateta è un attaccante francese attualmente nel mirino della Juventus. Con una carriera iniziata in Francia, ha maturato esperienza in diverse squadre di Ligue 1 e in prestito in Germania. Dotato di buona fisicità e capacità di finalizzazione, rappresenta un profilo utile per rafforzare il reparto offensivo della Vecchia Signora. Di seguito, analizziamo la sua carriera e le caratteristiche che lo rendono un possibile rinforzo.

Chi è Jean-Philippe Mateta, il nuovo obiettivo dell'attacco della Vecchia Signora. Vediamo insieme la sua storia e il suo identikit. La Juventus continua a scandagliare il mercato europeo alla ricerca di rinforzi mirati per potenziare il reparto offensivo e non solo. Tra i diversi profili seguiti con grande interesse dalla dirigenza, spunta ora il nome di Jean-Philippe Mateta. L'attaccante del Crystal Palace non rappresenta al momento la prima scelta assoluta o un'urgenza immediata, ma resta uno di quei giocatori monitorati con estrema attenzione. Infatti, la società bianconera ha attivato i propri canali, muovendosi tramite intermediari per richiedere informazioni precise.

