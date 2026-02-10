Leo Castledine sta facendo parlare di sé in Inghilterra. Passa dall’accademia di un club di Premier League alla prima squadra, un passo importante ma non facile. Molti professionisti scelgono di cambiare maglia per trovare più spazio e lanciare davvero la propria carriera. È quello che sta facendo anche lui, sperando di consolidarsi in un ambiente più grande e competitivo.

Notizia fresca giunta in redazione: Passare da un’accademia d’élite della Premier League alla prima squadra di quel club può essere una transizione difficile, e a volte la cosa migliore che un giocatore può fare è trasferirsi per dare il via alla propria carriera. Questo è esattamente ciò che ha fatto Leo Castledine. Dopo aver iniziato nell’accademia dell’ex club di suo padre, il Wimbledon, il trequartista si è trasferito al Chelsea. Un periodo in prestito con la League One Shrewsbury la scorsa stagione è stato ostacolato dalla scarsa forma della squadra e si è concluso con un infortunio, ma Castledine ha eccelso così tanto a Huddersfield nella prima metà di questa stagione che il Championship Middlesbrough lo ha ingaggiato con un trasferimento permanente nella finestra di mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chi è esattamente Leo Castledine? Rapporto Scout di FFT

Approfondimenti su Leo Castledine

Ultime notizie su Leo Castledine

