Un’attenzione crescente riguarda il fenomeno dell’uso combinato di crack, alcol e ansiolitici tra i giovani, con il 25% che sperimenta un possibile disagio grave. Gli esperti evidenziano l’importanza di intervenire precocemente su queste dipendenze, che rappresentano un’emergenza silenziosa. Recenti novità, come la rimborsabilità della citisina approvata da AIFA, offrono nuove speranze nella lotta alle dipendenze da nicotina.

Poco prima di Natale, una buona notizia per la lotta alla dipendenza da nicotina: l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato la rimborsabilità del farmaco Regicar, a base di un alcaloide naturale, la citisina. Il lancio avverrà in primavera. Ma purtroppo quella da nicotina non è l’unica dipendenza: ce ne sono molte altre, che interessano parecchi giovani, come evidenziato a novembre dal X congresso nazionale della SI.Pa.D. (Società Italiana Patologie da Dipendenza). Dalla cannabis alla cocaina e alle amfetamine, passando per sostanze legali come alcol e fumo fino all’abuso di psicofarmaci senza prescrizione medica (e senza dimenticare il gaming): il policonsumo interessa ormai il 25% dei giovani tra 15 e 19 anni, secondo il report 2025 dell’ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Crack, alcol e ansiolitici insieme, stiamo sottovalutando un’emergenza”: il 25% dei giovani fa uso multiplo di sostanze, l’allarme degli esperti e i dati che raccontano un disagio profondo

Leggi anche: “Attenzione agli alberi di Natale, rilasciano sostanze tossiche che hanno effetti sul sistema endocrino e sullo sviluppo dei bambini”: l’allarme (e i consigli) degli esperti

Leggi anche: Scie di condensazione: stiamo sottovalutando l’80% dell’impatto climatico dei voli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crack, alcol e gioco d’azzardo tra i giovani, il Pd: “Un Piano comunale contro le dipendenze” - MESSINA – “La dipendenza non è un reato ma una ferita sociale che va curata con competenza, responsabilità e coraggio politico”. msn.com

Fin dall'età di 15 anni alcol e droga e subito dopo cocaina e crack. Al CUFRAD ho imparato a... - facebook.com facebook