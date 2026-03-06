Barbara Barbieri, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne con Leonardo Greco e Diletta Pagliano, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di dedicarsi a una vita privata lontana dalla televisione. Dopo l’esperienza nel programma, si sono susseguite voci e indiscrezioni sul suo attuale percorso, mentre lei ha mantenuto un basso profilo. Oggi, Barbara vive senza apparire sui media, tra gossip, incontri con personaggi famosi e scelte personali.

Da Uomini e Donne con Leonardo Greco e Diletta Pagliano alla nuova vita lontano dalla TV: ecco cosa fa oggi Barbara Barbieri, tra gossip, Claudio Baglioni e verità inedite. Nel 2009 il pubblico di Uomini e Donne è stato travolto da un ciclone chiamato Barbara Barbieri. Per tutti era semplicemente Bubi: ironica, tagliente, imprevedibile. Nel trono “L’amore non ha età” mise gli occhi su Leonardo Greco, e da quel momento lo studio si trasformò in un campo di battaglia sentimentale. Bubi non era una corteggiatrice qualunque. Fiera rappresentante del gruppo delle quarantenni, si trovò faccia a faccia con la giovane rivale Diletta Pagliano, poi scelta da Leonardo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Che fine ha fatto Barbara Barbieri? La verità dopo Uomini e Donne!

Martina Cardamone dopo la non scelta di Flavio a Uomini e Donne: “Con Nicole ha fatto una scelta di testa”Martina Cardamone manifesta la sua delusione rispetto alla scelta di Flavio Ubirti che, al termine del suo percorso a Uomini e Donne, le ha preferito...

Uomini e Donne, Cristiana ha fatto la sua scelta: è ErnestoCristiana ha fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Ernesto, per continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere del...

Che fine ha fatto Barbara Barbieri La verità dopo Uomini e Donne!