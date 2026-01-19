Martina Cardamone dopo la non scelta di Flavio a Uomini e Donne | Con Nicole ha fatto una scelta di testa

Martina Cardamone commenta la decisione di Flavio Ubirti di scegliere Nicole Belloni, sottolineando che si è trattato di una scelta più razionale che sentimentale. Dopo la fine del percorso a Uomini e Donne, Martina si esprime con sincerità riguardo alla delusione per il risultato, evidenziando la sua percezione di una scelta motivata dalla testa più che dal cuore.

Uomini e Donne, Martina Cardamone spiazza dopo la scelta di Flavio Ubirti: il gesto

Martina Cardamone ha sorpreso dopo la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, rivelando un gesto inaspettato. Flavio ha scelto Nicole Belloni come sua compagna, mettendo fine al suo percorso nel programma. Questo episodio ha attirato l'attenzione dei fan e dei telespettatori, suscitando curiosità e discussioni.

Anticipazioni Uomini e Donne 15 dicembre: Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta tra Nicole e Martina

Nell'appuntamento di Uomini e Donne del 15 dicembre, Flavio Ubirti ha finalmente svelato la sua decisione tra Nicole Belloni e Martina Cardamone. I fan sono curiosi di scoprire quale delle due corteggiatrici ha conquistato il suo cuore e come si è evoluta la scelta in un episodio ricco di emozioni e colpi di scena.

