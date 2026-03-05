Di Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati il prezzo di Comolli

Tre club di Serie A sono interessati a portare via il portiere Di Gregorio, attualmente alla Juventus, che quest’anno non ha soddisfatto le aspettative. La questione riguarda il suo possibile trasferimento e il prezzo richiesto dal suo agente, Comolli. La situazione si sta definendo in vista del mercato di gennaio, mentre i club valutano le loro strategie per rinforzare le rispettive rose.