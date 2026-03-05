Di Gregorio lascia la Juve? Tre club di Serie A interessati il prezzo di Comolli
Tre club di Serie A sono interessati a portare via il portiere Di Gregorio, attualmente alla Juventus, che quest’anno non ha soddisfatto le aspettative. La questione riguarda il suo possibile trasferimento e il prezzo richiesto dal suo agente, Comolli. La situazione si sta definendo in vista del mercato di gennaio, mentre i club valutano le loro strategie per rinforzare le rispettive rose.
Adzic lascia la Juve? Il talento bianconero ha rifiutato tre offerte dalla Serie A. Di quali club si tratta ed il motivo del rifiutodi Redazione JuventusNews24Adzic lascia la Juve? Rifiutate tre offerte dalla Serie A, il montenegrino punta a maturare alla Continassa sotto gli...
Joao Mario lascia la Juve? Nessuna offerta pervenuta al club. Ora Comolli pensa di aprire a questa soluzionedi Redazione JuventusNews24Joao Mario lascia la Juve? Nessuna offerta pervenuta al club.
Juventus, Di Gregorio bocciato definitivamente dopo Inter e Galatasaray: pronta l’offerta all’Atalanta per CarnesecchiLe prestazioni di Di Gregorio contro Inter e Galatasaray hanno convinto la Juventus a voltare pagina: il portiere dell'Atalanta Carnesecchi obiettivo per l’estate, ecco la proposta ... sport.virgilio.it
Inter-Juventus, autogoal di Cambiaso ma l’errore è di Di Gregorio: la papera del portiere che sbaglia gambaLa ricostruzione del vantaggio dell'Inter: errore di Di Gregorio per la Juve. Minuto 17, quello in cui si sblocca il big match della 25esima di Serie A: Inter-Juventus. Passano in vantaggio i nerazzur ... calciomercato.com
