Cesenatico Servizi a caccia di due persone da assumere

Cesenatico Servizi, società in house controllata dal Comune di Cesenatico, ha avviato due nuove selezioni di personale. Le posizioni sono aperte a candidati interessati a contribuire ai servizi offerti dalla società, che opera nel rispetto delle norme pubbliche. Le assunzioni sono previste a partire dall’inizio dell’anno, offrendo opportunità di inserimento stabile nel contesto locale.

Cesenatico Servizi continua ad assumere. La società a totale controllo pubblico avente come socio unico il Comune, operante in regime di società in house, ha infatti indetto due selezioni per assumere altrettante persone, già a partire dall'inizio di quest'anno. I dirigenti della municipalizzata hanno indetto una selezione pubblica finalizzata ad inserire nel proprio organico, con contratto a tempo indeterminato, un elettricista specializzato, come livello 5b nell'ambito del Contratto collettivo nazionale del lavoro del servizio Igiene Ambientale, con una proposta full time da 38 ore settimanali.

