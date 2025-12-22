Cesenatico Servizi assume un elettricista specializzato | pubblicato l' avviso per la candidatura

Cesenatico Servizi ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’assunzione di un elettricista specializzato di livello 5B. La candidatura è aperta a professionisti in possesso delle competenze e delle qualifiche richieste, con l’obiettivo di rafforzare il proprio team tecnico. Per maggiori dettagli sui requisiti e le modalità di presentazione della domanda, si invita a consultare la documentazione ufficiale disponibile sul sito dell’azienda.

Cesenatico Servizi ha pubblicato un avviso di selezione a evidenza pubblica per l'assunzione di un elettricista specializzato di livello 5B. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13.00 del 13012026 esclusivamente in forma telematica accedendo.

