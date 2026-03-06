Cervello corpo e relazione al centro di un seminario all' Università Cattolica

All'Università Cattolica si è tenuto un seminario incentrato sul rapporto tra cervello, corpo e relazione. Durante l'incontro, si è discusso di come nei primi mesi di vita un bambino compia azioni come muovere la mano, percepire il contatto di una pelle e incontrare uno sguardo, tutto in modo simultaneo e indissolubile. Sono stati analizzati aspetti legati alla crescita e alle prime interazioni umane.

C'è un momento, nei primissimi mesi di vita, in cui tutto avviene in modo simultaneo e inseparabile: un bambino muove la mano, sente il contatto di una pelle, incontra uno sguardo. In quell'istante si intrecciano movimento, emozione e pensiero, e il cervello costruisce se stesso attraverso la relazione. Su questo terreno si gioca una delle sfide più affascinanti della pedagogia contemporanea: capire come le prime interazioni plasmino lo sviluppo cerebrale, e trarne indicazioni concrete per chi educa. È attorno a questo interrogativo che si costruisce il seminario Educare con cervello, in programma martedì 10 marzo 2026 presso il Centro Congressi "G.