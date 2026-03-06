Una squadra ha disputato nove partite senza vincere, raccogliendo solo quattro punti nel girone di ritorno. La distanza dalla zona salvezza si è ridotta, con tre punti di vantaggio sulla zona play-out e quattro su quella della retrocessione diretta. La situazione attuale evidenzia una fase difficile, con la classifica che si fa sempre più complicata.

di Simone Cioni Nove partite senza vittorie, appena quattro punti nel girone di ritorno e un margine sulla zona che ‘scotta’ che si è irrimediabilmente ridotto: tre punti sulla zona play-out e quattro sulla retrocessione diretta. A Bari comunque per venti minuti abbondanti, fin quando le squadre sono rimaste undici contro undici, l’Empoli ha letteralmente dominato la partita, poi l’episodio dell’espulsione di Lovato subito dopo il gol annullato dal Var a Fila ha inevitabilmente cambiato la partita e il piano tattico di Dionisi, che l’aveva preparata bene. "C’è tanto rammarico – ha dichiarato il tecnico azzurro nel post partita al San Nicola – perché per 25 minuti abbiamo giocato una partita a senso unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Certe negligenze si pagano care". La via della salvezza è più in salita

