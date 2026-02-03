Futuro degli stabilimenti balneari confronto Regione-associazioni | Garantire la continuità del servizio

Questa mattina in Emilia-Romagna si è tenuto un confronto tra le associazioni del settore balneare e la Regione. L’obiettivo è trovare soluzioni per garantire la continuità delle attività negli stabilimenti balneari, in vista delle prossime stagioni. La dirigente del turismo, Paola Bissi, ha ascoltato le richieste e le preoccupazioni degli operatori, che chiedono certezze per il futuro. Ora si attende un risultato concreto che possa tutelare le imprese e i lavoratori del settore.

Le associazioni di rappresentanza del settore balneare e della cooperazione hanno incontrato questa mattina Paola Bissi, dirigente del settore turismo della Regione Emilia-Romagna. L'incontro ha riguardato l'avanzamento delle linee guida sulle evidenze pubbliche che i Comuni dovranno indire nei.

