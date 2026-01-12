Aperto il cantiere piazza Angelini svuotata dalle auto | Chiusura entro l’estate

A Bergamo, piazza Angelini è stata temporaneamente sgomberata dalle auto per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione. In breve tempo, le operazioni di installazione delle transenne hanno preparato il cantiere, che si prevede sarà completato entro l’estate. La riqualificazione mira a migliorare la fruibilità dello spazio pubblico, garantendo un intervento rapido e rispettoso delle tempistiche annunciate.

Bergamo. In poche ore gli operai hanno ‘ingabbiato’ la piazzetta con le transenne per fare spazio ai macchinari e avere libertà di movimento per dare finalmente il via ai lavori. Lunedì mattina (12 gennaio) piazza Angelini si presenta libera dalle auto e occupata dal cantiere che darà un nuovo aspetto allo spazio incastonato tra piazza Mercato delle Scarpe e la Corsarola. Il rifacimento della piazza – che aveva sollevato un ampio dibattito tra i residenti di Città Alta – doveva iniziare lo scorso ottobre, ma era stato posticipato dall’amministrazione a dopo le festività natalizie. Erano almeno una quarantina le auto degli abitanti che parcheggiavano regolarmente nella piazza: ai loro dubbi, principalmente legati alla mancanza di alternative per lasciare le proprie auto, il Comune ha risposto revisionando il sistema di pass per la sosta – spostando i commercianti sulle Mura e liberando i posti ‘interni’ per gli abitanti – e con uno sconto del 30% sull’abbonamento al Parking Fara. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Piazza Angelini liberata dalle auto Leggi anche: Città Alta, via le auto da piazza Angelini: da lunedì il cantiere Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Città Alta, via le auto da piazza Angelini: da lunedì il cantiere; Cantieri Bergamo, la replica del sindaco Carnevali: «Nessuno spartiacque, ma continuità con Gori; Commenti su: Via Autostrada, parte il cantiere. Il Comune di Bergamo: «Garantite le due corsie per senso di marcia; Da lunedì i lavori di pedonalizzazione di piazza Angelini: i divieti. Città Alta, via le auto da piazza Angelini: da lunedì il cantiere - I lavori di sistemazione fino a maggio: sarà la terza ad essere pedonalizzata dentro le Mura. ecodibergamo.it

Piazza Angelini, il Comune interviene: “Cantiere a gennaio, lavoriamo su isole e pavimentazione” - L’amministrazione rimanda i lavori a inizio 2026 e spiega le motivazioni in risposta all’ordine del giorno della lista Pezzotta e le lettere arrivate dai cittadini Bergamo. bergamonews.it

Piazza Angelini, il cantiere slitta a gennaio 2026 - La liberazione di piazza Angelini dalle auto, con l’ordinanza di sgombero annunciata dal Comune per metà ottobre, slitta a gennaio 2026. ecodibergamo.it

