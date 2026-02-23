Hub urbani Ferrero Fdi attacca | Per il 2026 risorse insufficienti i centri storici non possono più aspettare

Ferrero di Fratelli d’Italia denuncia che le risorse assegnate agli Hub urbani sono insufficienti per il 2026, mettendo a rischio i centri storici. Nonostante l’attesa, il nuovo bando regionale non garantisce i fondi necessari per interventi urgenti di riqualificazione e tutela. La mancanza di finanziamenti concreti rischia di compromettere progetti già avviati e di lasciarli senza risorse. La situazione richiede interventi immediati per evitare danni irreparabili.

Ferrero accusa: "Fondi regionali insufficienti, servono investimenti immediati e servizi per rilanciare il centro storico" "Per mesi abbiamo aspettato con ansia il nuovo bando regionale sugli Hub urbani, a cui era demandata la salvezza dei centri storici. Purtroppo, se usciamo dagli slogan e dalla propaganda, possiamo dire che, almeno per il 2026, la montagna ha partorito un topolino". È netto il giudizio di Alberto Ferrero, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, sulle risorse stanziate dalla Regione per il prossimo anno. "Le risorse destinate nel 2026 agli hub di tutta la regione, che ricordo sono 63, saranno solo 4 milioni di euro: 2 milioni per gli investimenti in conto capitale e 2 milioni per gli interventi di parte corrente".

Hub urbani e di prossimità, dalla Regione 14 milioni per rilanciare commercio e vitalità dei centri storiciLa Regione mette a disposizione 14 milioni di euro per riqualificare gli hub urbani e di prossimità.

Giochi della Gioventù, Gilda critica il governo: “Finanziamenti insufficienti e organizzazione inadeguata. Servono più risorse per i docenti di scienze motorie”La Federazione Gilda Unams critica duramente i nuovi Giochi della Gioventù promossi dal governo.

