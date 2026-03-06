Centenario dalla morte di Ella Von Schultz Adaïewsky concerto al Bon

Nel centenario della scomparsa di Ella von Schultz Adaïewsky, nata nel 1846 e scomparsa nel 1926, l'Associazione Musicale Sergio Gaggia organizza un ciclo di eventi che partirà a marzo e si svolgerà tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La rassegna includerà un concerto al Teatro Bon e altre iniziative dedicate alla figura della musicista, etnomusicologa, compositrice e scrittrice.

