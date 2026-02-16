16 febbraio Firenze celebra il centenario dalla morte di Piero Gobetti

Il 16 febbraio 2026, Firenze ricorda Piero Gobetti, morto a Parigi 100 anni fa, a causa delle sue idee contro il regime fascista. La città organizza eventi per onorare il suo impegno politico e intellettuale, attirando studenti e appassionati di storia. Durante le celebrazioni, verranno mostrate fotografie e documenti originali che raccontano la sua vita e il suo pensiero.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Quest'anno si celebra il centenario dalla scomparsa di Piero Gobetti, nato a Torino il 19 giugno 1901 e morto il 15 febbraio 1926 a Parigi. E a Firenze oggi è stato organizzato un incontro alla Biblioteca Spadolini per rileggere il pensiero di un grande protagonista della coscienza civile italiana. Chi era Piero Gobetti. Tra le figure politiche più eminenti della storia politico-sociale degli anni '20 del 1900, pur a dispetto della breve vita, fu creatore e direttore delle riviste Energie Nove, La Rivoluzione liberale e Il Baretti, oltre a fondare l'omonima casa editrice, dando importanti contributi alla vita politica e culturale, prima che le sue condizioni di salute si aggravassero provocando dunque la morte prematura a nemmeno 25 anni di età, durante l'esilio francese.