cena con sorpresa tra equivoci e risate

Simone Montedoro ritorna a Riccione per interpretare la commedia Cena a sorpresa, diretta da Toni Fornari. Sul palco con lui ci sono Tosca D’Aquino ed Elisabetta Mirra. La rappresentazione è caratterizzata da equivoci e momenti di ilarità, attirando il pubblico locale. La serata si svolge tra risate e situazioni divertenti, in un contesto di intrattenimento leggero e spensierato.

Amato dal grande pubblico, Simone Montedoro torna a Riccione con l'attesa commedia Cena a sorpresa del regista Toni Fornari, anche lui sul palco assieme a Tosca D'Aquino e a Elisabetta Mirra. L'appuntamento è per stasera alle 21 nella sala GranTurismo in piazzale Ceccarini a Riccione, nell'ambito de La Bella stagione. Il popolare attore, che nonostante ora interpreti Fulvio Rinaldi nella serie televisiva Il Paradiso delle signore, nell'immaginario collettivo resta per tutti il capitano Tomasi del Don Matteo, offre intanto un'anticipazione del suo spettacolo teatrale. "I protagonisti – dice – sono tre amici ormai fraterni, che si conoscono dal liceo.

