Cena con sorpresa al Teatro Diana | risate e scandali a tavola dove cadono tabù

Questa sera al Teatro Diana è andata in scena una cena tra amici che si è trasformata in un susseguirsi di risate e momenti di tensione. Tra battute, confessioni e qualche scandalo, i partecipanti si sono trovati a dover affrontare temi che di solito preferiscono evitare. La serata ha dimostrato ancora una volta come, sotto la superficie della vita quotidiana, ci siano sempre storie che sfidano i nostri limiti e le nostre convinzioni.

Intervista a Tosca D'Aquino, Simone Montedoro, Elisabetta Mirra e Toni Fornari protagonisti della commedia che affronta la domanda, ancora scomoda, su cosa accade quando tra due innamorati ci sono 25 anni di differenza Amore, risate e tabù che cadono (solo a parole). Diciamolo: siamo tutti moderni, aperti, progressisti, finché certe storie non bussano alla nostra porta. In scena Tosca D'Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra, protagonisti di uno spettacolo che usa l'ironia come lente d'ingrandimento sulle nostre contraddizioni più intime. Al centro della storia c'è una coppia di cinquantenni benestanti, Stefania e Arnaldo: lei architetto impegnata nel sociale, lui avvocato penalista affermato.

