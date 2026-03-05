Cena con sorpresa | equivoci e risate con Tosca D' Aquino e Simone Montedoro

Venerdì 6 marzo, nella sala Granturismo a Riccione, si svolge “Cena con sorpresa”, una commedia scritta da un noto gruppo di autori del Teatro Golden di Roma. Tosca D'Aquino e Simone Montedoro partecipano allo spettacolo, che si presenta come un evento ricco di equivoci e risate. La serata è dedicata a un pubblico che desidera divertirsi con una storia leggera e spensierata.

Venerdì 6 marzo, la sala Granturismo di Riccione ospita "Cena con sorpresa", la nuova divertente commedia firmata dallo storico gruppo di autori del Teatro Golden di Roma. Sul palco salgono due stelle del piccolo schermo come Tosca D'Aquino e Simone Montedoro. Al loro fianco l'autore, attore e regista Toni Fornari e una delle interpreti più interessanti della nuova scena italiana, Elisabetta Mirra.