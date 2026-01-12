Cede il costone Rocca Celi e si riversa in strada paura a Santo Stefano Briga dopo il maltempo

A Santo Stefano Briga, il costone Rocca Celi si è ceduto, riversandosi sulla strada e creando disagi alla viabilità. Dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, si registrano ancora frane e rischi legati al maltempo, che hanno coinvolto diverse zone della località. La situazione richiede attenzione e interventi per garantirne la sicurezza e il ripristino delle condizioni normali.

Ancora frane e rischi alla viabilità dopo il maltempo dei giorni scorsi, con Santo Stefano Briga tra le aree più esposte. Nelle ultime ore un tratto del costone di Rocca Celi ha ceduto, nonostante la presenza della rete di contenimento, riversando detriti sulla carreggiata sottostante.

