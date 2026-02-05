Mareggiata intenso a Porto Recanati | strada litoranea chiusa e viadotto allagato dopo le piogge

5 feb 2026

Una mareggiata intensa si è abbattuta questa mattina sulla costa di Porto Recanati. Le onde hanno raggiunto le aree più vicine al mare, allagando alcune strade e mettendo sotto pressione le infrastrutture. La strada litoranea è stata chiusa al traffico, e anche il viadotto vicino al lungomare ha subito allagamenti. La situazione resta sotto controllo, mentre i soccorritori verificano eventuali danni e rischi per i residenti.

**Porto Recanati, 5 febbraio 2026 – Una forte mareggiata ha causato danni ingenti nella zona litoranea della città, con allagamenti di strutture e la totale chiusura della Strada Provinciale Litoranea.** L’episodio, avvenuto nel pomeriggio e nella notte del 4 febbraio, ha coinvolto il territorio tra Scossicci e Porto Recanati, in provincia di Macerata, con un’onda di fulmine che ha abbattuto barriere di protezione e ha spaccato le acque nel punto più debole del litorale. Le forze dell’ordine, insieme al sindaco Andrea Michelini, hanno monitorato l’emergenza con un’intensa attività di soccorso. La violenza della mareggiata, che ha toccato il litorale nord della città, è stata accompagnata da una forte intensità delle onde che hanno superato il livello previsto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

