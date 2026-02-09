Sarajevo presunto cecchino nega tutto

Un anziano di 80 anni, ex camionista, nega di essere uno dei presunti cecchini di Sarajevo degli anni Novanta. Durante l’interrogatorio a Milano, ha ripetuto più volte: “Non è vero”. Gli inquirenti lo hanno chiamato a rispondere delle accuse, ma lui si è difeso dicendo di non aver mai avuto a che fare con quelle violenze.

14.30 "Non è vero, non è vero". Così l'80enne ex camionista, indagato come uno dei presunti "cecchini del weekend" a Sarajevo negli anni'90, ha replicato alle domande dei pm di Milano. Interrogato per poco più di un'ora,l'uomo ha negato tutto. Anche quando gli è stato chiesto se fosse mai andato nella capitale bosniaca pare che il pensionato abbia risposto di no. "Totale estraneità alle accuse", ha detto il suo legale, mentre l'uomo non ha voluto parlare all'uscita del Palazzo di Giustizia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Sarajevo cecchini

Giuseppe Vegnaduzzo, 80 anni di San Vito al Tagliamento, si definisce tranquillo.

Un uomo di 80 anni, ex camionista, è finito sotto indagine a Milano con l’accusa di essere uno dei cecchini che presero di mira Sarajevo negli anni Novanta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sarajevo cecchini

Argomenti discussi: Il presunto cecchino di Sarajevo, 'non ho paura, ne ho viste tante'.

Nega tutto il presunto 'cecchino di Sarajevo' ai pmInterrogato a Milano, l'80enne camionista dice di non essere mai stato nella città bosniaca. Si indaga anche sul coinvolgimento di un professionista torinese ... torinoggi.it

Cecchini a Sarajevo, l'80enne indagato nega tutto: Estraneo alle accuseL'80enne ex camionista indagato come uno dei presunti cecchini a Sarajevo negli anni Novanta ha negato il suo coinvolgimento rispondendo alle domande dei pm di Milano. Non è vero e lui, pare abbia ... milanotoday.it

Squilla il telefono, dall’altra parte un presunto carabiniere parla di una rapina e di un parente coinvolto. Poi la richiesta di consegnare oro e gioielli “per i controlli”. È così che funziona la truffa della finta rapina, già costata migliaia di euro a diverse vittime. facebook