C’è anche De Zerbi nella lista del Tottenham ma nessuno vuole subentrare ora la retrocessione la lasciano a Tudor

Il Tottenham ha subito una sconfitta per 3-1 contro il Crystal Palace, segnando la terza sconfitta consecutiva sotto la guida di Igor Tudor. Nella lista dei possibili allenatori per il club figura anche De Zerbi, anche se al momento non ci sono intenzioni di cambiare guida tecnica, lasciando la responsabilità della retrocessione a Tudor. Nessun altro dettaglio sui piani futuri del club è stato comunicato.

Il Tottenham ha perso 3-1 contro il Crystal Palace, terza sconfitta su tre per Igor Tudor da quando siede sulla panchina degli Spurs. Ma per il futuro del club, si pensa già a un nuovo allenatore, e le quotazioni salgono per Roberto De Zerbi. Come riportato dal Telegraph: Il Tottenham Hotspur sta valutando opzioni per un secondo cambio di allenatore in un mese, dopo che tre sconfitte nelle prime tre partite di Igor Tudor alla guida della squadra hanno trascinato il club sempre più verso la retrocessione. Il tecnico non è riuscito a migliorare il livello della sua rosa falcidiata dagli infortuni. La domanda principale è: chi accetterebbe l’incarico? Pochi allenatori sono disposti a correre il rischio di essere ricordati come l’uomo che ha fatto retrocedere il Tottenham per la prima volta in 49 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Tottenham: Tudor resta al comando, ma la retrocessione ora fa davvero pauraIgor Tudor ha detto di crederci ancora di più, ma potrebbe essere rimasto l’unico.

De Zerbi cade in piedi? È in lista per la panchina del TottenhamIl Guardian: non si esclude che possano fare una scelta per un tecnico ad interim (Heitinga) e poi decidere in estate.

