catarsi catastrofiche e tutti i buchi neri da shakespeare in poi

Qualche settimana fa sono andato al cinema con mio figlio per vedere Hamnet, e durante la proiezione lui si è mostrato profondamente colpito dalla rappresentazione di William Shakespeare come figura centrale della storia. La scena ha lasciato entrambi un senso di vuoto e riflessione, toccando temi legati alle tragedie e agli eventi funesti legati al celebre drammaturgo. La narrazione ha portato alla ribalta alcuni episodi oscuri della sua vita.

Hamnet al cinema, sacchetti di rotelle di liquirizia, vita scolastica e tutti i pianeti allineati contro. Un movimentato pomeriggio tra il grande schermo e problemi universitari Dacia Maraini e tutti i cani (e i dolori)della sua vita. Un'anima con le ali Storia di una diserzione e di una fattoria sperduta. Un soldato col rossetto Qualche settimana fa, al cinema, ho visto Hamnet insieme a mio figlio: lui era devastato all'idea che si parlasse di William Shakespeare, il buco nero della sua vita scolastica. Io ero devastata per altri buchi neri e gli ho detto: fidati di me. Non è una frase convincente, me ne sono resa conto dalla sua faccia, ma mi ha seguito lo stesso al cinema, e alla fine ha detto: che film stupendo.

