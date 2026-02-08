Hamnet – Nel nome del figlio lutto e catarsi all’origine di un capolavoro di Shakespeare

La notizia ha scosso il mondo teatrale e cinematografico: Chloé Zhao porta sul grande schermo “Hamnet – Nel nome del figlio”, il film ispirato alla tragedia di Shakespeare. La regista americana ha scelto di raccontare il dolore e la perdita che hanno segnato la vita del drammaturgo, concentrandosi sul legame tra Shakespeare e il suo unico figlio. Il film, prodotto tra Gran Bretagna e USA, arriverà nel 2025 e promette di essere un viaggio intenso tra lutto e catarsi.

Titolo: Hamnet – Nel nome del figlio Titolo originale: Hamnet Regia: Chloé Zhao Paese di produzioneannodurata: Gran Bretagna, USA 2025 125 min. Sceneggiatura: Chloé Zhao, Maggie O’Farrell Fotografia:?ukasz?al Montaggio: Chloé Zhao, Affonso Gonçalves Suono: Max Richter Cast: Jessie Buckley, Paul Mescal, Joe Alwyn, Emily Watson, Joe Alwyn, Jocbi Jupe Produzione: Hera Pictures, Neal Street Productions, Amblin Entertainment, Book of Shadows Distribuzione: Universal Pictures Programmazione: Capitol Bergamo, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo spazioCinema La rappresentazione della vita come sublimazione della morte, le radici del teatro che, nel confronto, amplificano la propria funzione catartica.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

