Catanzaro | IMU 2026 e bilancio triennale al vaglio del Consiglio

Il Consiglio comunale di Catanzaro si riunirà il 13 e il 16 marzo 2026 per discutere e approvare le linee guida relative al bilancio triennale e all’IMU per il 2026. Durante le sedute saranno analizzate le proposte e si prenderanno decisioni sulle questioni finanziarie che interesseranno la città nei prossimi anni. La convocazione è stata ufficialmente comunicata ai consiglieri.

Il Consiglio comunale di Catanzaro si prepara a riunirsi per definire le linee guida amministrative e finanziarie dei prossimi anni, con sedute fissate per il 13 e il 16 marzo 2026. La convocazione, firmata dal presidente Gianmichele Bosco, segna l'inizio di un percorso decisionale cruciale che toccherà dalla tassazione alla gestione del patrimonio immobiliare cittadino. L'agenda prevede l'approvazione delle aliquote IMU per il 2026, la verifica degli immobili da destinare ad attività produttive e residenziali, oltre all'analisi del piano triennale dei lavori pubblici. Questi appuntamenti non sono semplici formalità burocratiche, ma rappresentano il momento in cui si decide come verrà gestita la città nel medio periodo, influenzando direttamente i servizi e la qualità della vita dei cittadini catanzaresi.