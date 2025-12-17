Emendamenti del Pd al bilancio triennale su decoro e sicurezza

Il Pd presenta emendamenti al bilancio triennale 2026-2028, mirati a migliorare sicurezza, accessibilità e decoro urbano. La consigliera comunale Rosanna Pucci propone interventi concreti per valorizzare il territorio e garantire migliori servizi ai cittadini, contribuendo a uno sviluppo più sostenibile e vivibile della città.



Presentati al bilancio di previsione 2026-2028 una serie di emendamenti da parte della consigliera comunale del Pd Rosanna Pucci che puntano al miglioramento della sicurezza, dell’accessibilita? e del decoro urbano.“Gli interventi - spiega Pucci - proposti riguardano diverse aree della citta? e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

