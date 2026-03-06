Catania | 5 ottoni uniscono Mozart e Morricone in San Martino

Una domenica mattina a Catania, alle 10:45, nella chiesa di San Martino ai Bianchi, si terrà un concerto con cinque ottimi che eseguiranno brani di Mozart e Morricone. L’evento vedrà protagonisti strumenti a fiato in un’ambientazione religiosa, creando un’atmosfera coinvolgente e ricca di musica dal vivo. La chiesa si preparerà ad accogliere il pubblico per questa esibizione di musica classica e da colonna sonora.

Una domenica mattina di marzo, alle 10:45, la Chiesa di San Martino ai Bianchi a Catania si trasformerà in un teatro sonoro dove il suono degli ottoni riempirà lo spazio sacro. L’evento, organizzato dalla Nobile Arciconfraternita dei Bianchi insieme al Conservatorio Vincenzo Bellini, vedrà cinque musicisti eseguire un programma che spazia da Mozart a Ennio Morricone. L’ingresso è, con possibilità di lasciare un contributo volontario, in un’iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio culturale catanese attraverso una serie di concerti mensili. L’armonia tra tradizione e istituzione. La collaborazione tra la Nobile Arciconfraternita dei Bianchi e il Conservatorio Vincenzo Bellini rappresenta un modello di sinergia locale che va oltre la semplice esecuzione musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Concerto di musica da camera del di ottoni nella chiesa di San Martino ai BianchiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domenica prossima, 8 marzo, dalle 10:45 fino alle 11:30 circa, la Nobile... Stefano De Martino, Rai e Mediaset si uniscono attorno al suo doloreIn queste ore anche Pier Silvio Berlusconi e Antonio Ricci stanno esprimendo il proprio cordoglio a Stefano De Martino per la morte del papà Ieri, 19...