In un gesto di vicinanza, Rai e Mediaset si sono unite nel cordoglio per la perdita del padre di Stefano De Martino. Anche Pier Silvio Berlusconi e Antonio Ricci hanno espresso le proprie condoglianze, dimostrando solidarietà in un momento di dolore. Questa condivisione di sostegno sottolinea l'importanza dei rapporti umani oltre le dinamiche professionali nel mondo dello spettacolo.

In queste ore anche Pier Silvio Berlusconi e Antonio Ricci stanno esprimendo il proprio cordoglio a Stefano De Martino per la morte del papà Ieri, 19 gennaio, è morto all’età di 61 anni il padre di Stefano De Martino. Sebbene l’uomo, a quanto pare, fosse malato da tempo, per il pubblico è stata una notizia inaspettata, soprattutto perché non era mai stata diffusa notizia della malattia e, ancora di più, perché fino a qualche giorno fa, in un’intervista, l’ex ballerino aveva parlato di suo padre con grande affetto e felicità. Nonostante il grave lutto che ha colpito il conduttore, ieri Affari Tuoi, che era già stato registrato, è andato comunque in onda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stefano De Martino, Rai e Mediaset si uniscono attorno al suo dolore

Rai esprime cordoglio a Stefano De Martino per la morte del papà Enrico; Lutto per Stefano De Martino, morto a 61 anni il papà Enrico. Gli trasmise la passione per la danza; É morto il padre di Stefano De Martino, Enrico. Affetto da un male che si sarebbe aggravato nelle ultime ore, l'uomo, residente a Torre Annunziata (città di origine dello showman e conduttore del programma Affari tuoi), aveva 61 anni. Lascia la moglie Rosari; Affari Tuoi di Stefano De Martino in onda nonostante la morte di papà Enrico, Rai non cancella la puntata.

