Cassazione | nuova pena per padre e figlio che speronarono

La Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello per Antonino Putano, 77 anni, e il figlio Massimo, 48 anni, entrambi residenti a Canicattì. La decisione riguarda il ricalcolo della pena in seguito a un episodio in cui padre e figlio hanno speronato un veicolo. La vicenda coinvolge due persone e si riferisce a un procedimento giudiziario ancora in corso.

La Corte di Cassazione ha ordinato un nuovo processo d'appello per ricalcolare la pena inflitta a Antonino Putano, 77 anni, e al figlio Massimo, 48 anni, residenti a Canicattì. I due sono stati coinvolti in una rapina violenta avvenuta il 13 agosto 2018 presso un allevamento agricolo della provincia di Agrigento. I giudici della Suprema Corte hanno accolto parzialmente le difese presentate dagli avvocati Calogero Lo Giudice e Danilo Tipo. La decisione impone alla corte d'appello di rideterminare la durata della reclusione tenendo conto delle attenuanti generiche riconosciute e di una nuova valutazione sulla recidiva. La condanna originale di otto anni e quattro mesi non viene cancellata, ma deve essere rivalutata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Baiano, omicidio Lippiello: ridotta la pena in appello per padre e figlio

Rapinano imprenditori e li speronano col camion: pena ridotta per padre e figlio

