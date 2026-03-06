Rapinano imprenditori e li speronano col camion | pena ridotta per padre e figlio

La Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento d’appello per Antonino Putano, 77 anni, e il figlio Massimo, 48, entrambi di Canicattì, condannati per aver compiuto una rapina all’interno di un allevamento il 13 agosto 2018. I due sono stati giudicati colpevoli di aver rapinato imprenditori e di aver speronato un camion. La sentenza precedente aveva inflitto loro una pena più severa.

La cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello per rideterminare la pena inflitta a Antonino Putano, 77 anni, e al figlio Massimo, 48, di Canicattì, condannati per una violenta rapina avvenuta il 13 agosto 2018 all’interno di un allevamento. I giudici della Suprema Corte hanno accolto in parte la tesi dei difensori, gli avvocati Calogero Lo Giudice e Danilo Tipo, riconoscendo le attenuanti generiche e stabilendo che la recidiva dovrà essere valutata in modo diverso. Secondo la ricostruzione, padre e figlio si sarebbero introdotti con un autocarro nell’azienda agricola per rubare dei tubi per l’irrigazione. Uno dei proprietari, accortosi della presenza dei due, li avrebbe affrontati intimando di lasciare la refurtiva. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Baiano, omicidio Lippiello: ridotta la pena in appello per padre e figlioBAIANO (AV) – La Corte di Assise di Appello di Napoli ha deciso di ridurre la condanna per Francesco e Salvatore Crisci, padre e figlio, accusati...

Livorno: uccise figlio di 2 anni gettandolo dal sesto piano, pena ridotta per la madreLa donna dopo aver scontato la pena in carcere, dovrà trascorrere tre anni in una Rems in esecuzione di una misura di sicurezza.

Una raccolta di contenuti su Rapinano imprenditori.

Temi più discussi: A volto coperto armati di pistola e martello: rapinatori in azione in una gioielleria a Bitonto; La rapina per rubare oro e offerte dalla teca della Madonna in ospedale: tre condanne; Governare l’impresa: formazione gratuita per imprenditori del territorio; Rapina alla stazione di Avezzano, arrestati due diciannovenni.

Rapina in villa, gli imprenditori Nicolini e la voglia di tornare alla normalità. Al lavoro a pochi giorni dall'aggressione: «È successo quel che è successo»FONTANIVA - Al lavoro anche ieri mattina, come da orario aziendale, Giampietro Nicolini, 64 anni, e la moglie Florinda Bortolazzo, 65 anni, ma assolutamente nessuna voglia di parlare della ... ilgazzettino.it

Rapina in villa. Gli imprenditori Nicolini sequestrati, picchiati e costretti ad aprire la cassaforte: «Ci aspettavano da ore». Torna l'incuboFONTANIVA (PADOVA) - Imbavagliati, picchiati e costretti ad aprire la cassaforte della loro villa. Torna l’incubo delle rapine agli imprenditori nell’Alta Padovana. È ... ilgazzettino.it

“Appalti ad amici e parenti a Lampedusa”: rinviati a giudizio ex sindaco, imprenditori e dirigenti Al centro dell’inchiesta l’appalto per i lavori della rete fognaria di Lampedusa. A processo finiscono l’ex sindaco Martello, diversi imprenditori agrigentini e dirigenti - facebook.com facebook