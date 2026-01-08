Monteriggioni guarda al futuro Un bilancio di previsione ricchissimo di investimenti

Monteriggioni presenta un bilancio di previsione orientato al futuro, con investimenti significativi in opere pubbliche. Nell’anno in corso sono previsti 1,5 milioni di euro, tra cui la riqualificazione della caserma dei carabinieri. Per il 2027 si prevedono ulteriori 5 milioni di euro, con possibilità di ottenere contributi regionali e nazionali. La spesa corrente si attesta intorno ai 12 milioni di euro annui, garantendo stabilità e sviluppo per il territorio.

Un milione e mezzo di investimenti in opere pubbliche nell'anno in corso, tra cui spicca la riqualificazione della caserma dei carabinieri, altri 5 milioni di euro nel 2027, con la possibilità di intercettare contributi regionali e statali, una spesa corrente che si attesta sui 12 milioni di euro annui. Questi gli assi portanti del Bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Monteriggioni approvato nell'ultima seduta (nella foto la giunta). Una manovra maturata, secondo l'amministrazione, in uno scenario problematico, con risorse sempre più limitate, riduzione dei trasferimenti statali e vincoli normativi stringenti.

