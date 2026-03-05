Caso Paragon tracce di malware in 3 telefoni ma Cancellato non è stato spiato dai servizi

Dalla consulenza tecnica richiesta dalle Procure di Roma e Napoli è risultato che tre telefoni Android, appartenenti agli attivisti di Mediterranea Caccia e Casarini e a un giornalista, presentano tracce di malware. Tuttavia, non ci sono prove che i servizi di intelligence abbiano spiato l'utente denominato Cancellato. Le analisi hanno confermato la presenza di attività sospette solo sui dispositivi Android coinvolti.

Nuove svolte sul caso Paragon. Sono infatti stati depositati i risultati della consulenza tecnica su una presunta attività di spionaggio. La Polizia postale, insieme ad un collegio di docenti universitari, ha effettuato gli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi telefonici in uso alle sette parti lese dell’indagine: il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, il fondatore di Dagospia Roberto D’Agostino e i giornalisti Eva Vlaardingerbroek e Ciro Pellegrino. La verifica è stata eseguita anche sui cellulari degli attivisti di Mediterranea Saving humans Luca Casarini, Giuseppe Caccia e don Mattia Ferrari. Il caso Paragon era scoppiato alla fine di gennaio del 2025, quando Casarini e Cancellato avevano annunciato di aver ricevuto da Meta un annuncio riguardante la compromissione dei loro dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

