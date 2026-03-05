Caso Paragon i pm Spiati tre telefoni tutti infettati nello stesso momento

I pubblici ministeri hanno rivelato che sono stati spiati tre telefoni e che tutti sono stati infettati nello stesso momento. Dalla consulenza tecnica è emerso che, tra i diversi dispositivi acquisiti dai querelanti, si sono verificati infection simultanee. Questa scoperta si aggiunge alle indagini in corso sul caso Paragon, senza che siano ancora chiarite le responsabilità o le modalità dell'infezione.

Dalla consulenza "è emerso che - tra tutti i telefoni cellulari acquisiti dai numerosi querelanti - tracce di attività riconducibili a un malware sono state riscontrate esclusivamente su tre dispositivi Android, riconducibili" agli attivisiti di Mediterranea Giuseppe Caccia, Luca Casarini e il giornalista Francesco Cancellato. A dirlo è una nota congiunta delle Procura di Roma e Napoli - coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - relative all'indagine Paragon su una presunta attività di spionaggio. "In particolare, i consulenti tecnici hanno rilevato una serie di anomalie nei database WhatsApp di tutti e tre i dispositivi Android, consistenti in interazioni compatibili con quanto riportato nei report Meta con riferimento al funzionamento del software "Graphite" prodotto dalla società Paragon", si aggiunge.