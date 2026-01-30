Caso Epstein il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica nuovi file | 3 milioni di documenti duemila video e 180mila immagini

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici oltre 3 milioni di file relativi a Jeffrey Epstein. Tra documenti, video e immagini, ci sono dettagli che potrebbero scuotere ancora di più il caso su uno dei finanziatori più discussi di New York. La pubblicazione arriva dopo anni di silenzio e solleva nuove domande sulla rete di Epstein e su chi potrebbe averlo aiutato.

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la pubblicazione di nuovi file su Jeffrey Epstein. Si tratta, ha detto il vice procuratore generale Todd Blanche, di “ oltre tre milioni di pagine “, compresi circa duemila video e 180mila immagini, tra cui numeroso materiale pedopornografico. I file pubblicati. I file, pubblicati sul sito web del dipartimento, includono parte dei diversi milioni di pagine di documenti che, secondo quanto affermato dai funzionari, erano stati inizialmente omessi dalla prima pubblicazione di documenti avvenuta a dicembre. La divulgazione è avvenuta in base all ‘Epstein Files Transparency Act, la legge emanata dopo mesi di pressioni pubbliche e politiche che impone al governo di rendere pubblici i documenti relativi al defunto finanziere e alla sua confidente ed ex compagna, Ghislaine Maxwell. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Epstein, il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica nuovi file: 3 milioni di documenti, duemila video e 180mila immagini Approfondimenti su Epstein Documenti Caso Epstein, Dipartimento Giustizia pubblica nuovi documenti: “Trump molte volte sul suo jet” Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica 3 milioni di nuove carte sul caso Epstein Il Dipartimento di Giustizia Usa ha reso pubblici oggi oltre 3 milioni di pagine legate al caso Jeffrey Epstein. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Epstein, online i file del Dipartimento di Giustizia: migliaia di pagine e foto inedite Ultime notizie su Epstein Documenti Argomenti discussi: Caso Epstein, la Camera Usa avvia procedimento contro i Clinton; Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica nuove carte su Epstein; Epstein, i file che non arrivano e la verità che si deforma online; Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton verso l'incriminazione: Oltraggio al Congresso. Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia USA pubblica altri tre milioni di pagineI documenti, insieme a duemila video e 180mila immagini, sono stati divulgati in base all'Epstein Files Transparency Act, la legge promulgata dopo mesi di pressioni pubbliche e politiche che impone al ... msn.com Caso Epstein: dipartimento di Giustizia pubblica nuovi documentiVice pocuratore generale: «Garantire trasparenza al popolo americano». Tra i file divulgati anche 2.000 video e 180.000 immagini ... ilsole24ore.com Deutsche Bank ancora nei guai: dalle accuse di riciclaggio al 'caso Epstein' Alcuni dei casi principali della lunga serie di scandali che hanno investito la banca tedesca - facebook.com facebook Caso Epstein, la Camera Usa avvia procedimento contro i Clinton per oltraggio: «Non hanno voluto testimoniare» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.