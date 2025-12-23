Caso Epstein Dipartimento Giustizia pubblica nuovi documenti | Trump molte volte sul suo jet
Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato migliaia di nuovi documenti dei cosiddetti ‘Epstein files’. Lo riportano i media Usa. Cbs riferisce che si tratta di oltre 11mila file che includono anche foto, atti giudiziari, documenti di Fbi e dipartimento di Giustizia, e-mail. L’Epstein Files Transparency Act approvato dal Congresso imponeva al dipartimento di Giustizia di produrre i propri file su Epstein e Ghislaine Maxwell entro il 19 dicembre, ma il dipartimento di Giustizia ha affermato che la quantità del materiale richiedeva una pubblicazione graduale per poter oscurare le informazioni relative alle vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it
