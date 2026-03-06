Caso Bsm scarcerati i coniugi Del Vecchio

I coniugi Del Vecchio sono stati scarcerati nel procedimento legale relativo alla Banca di San Marino. La decisione arriva in un momento di tensione tra le parti coinvolte, mentre il giudice delle appellazioni ha esaminato le richieste presentate. La vicenda si inserisce in un quadro di dispute legali che coinvolgono vari attori e si concentra sulla gestione e le responsabilità della banca.

Nuovo capitolo della scalata, non riuscita, alla Banca di San Marino. Il giudice delle appellazioni David Brunelli ha revocato la custodia cautelare in carcere per Andrea Del Vecchio e Marina Manduchi, marito e moglie arrestati all'inizio di febbraio nell'ambito dell'inchiesta sulla cessione della maggioranza della Banca di San Marino e sul cosiddetto 'piano parallelo'. I coniugi erano già finiti in carcere a fine ottobre per accuse di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio, ma rilasciati dopo poche settimane. L'indagine si è poi ampliata, portando alla contestazione di reati più gravi: attentato contro l'integrità della Repubblica, attentato contro la libertà dei poteri pubblici e minaccia contro l'autorità.