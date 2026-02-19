Caso Bsm in Consiglio la maggioranza frena

Il “caso Bsm” ha scatenato tensioni nel Consiglio di San Marino, dove la maggioranza ha bloccato una richiesta di inchiesta. Le opposizioni volevano avviare subito una commissione sul “piano parallelo” emerso dal tribunale, legato alla scalata della Banca di San Marino da parte di Starcom Holding. La proposta è stata respinta con 20 voti contrari, 11 favorevoli, 8 astensioni e un non voto. La decisione ha diviso i consiglieri e ha mantenuto il tema al centro del dibattito politico.

Il 'caso Bsm' scalda anche le stanze della politica sammarinese. Inevitabilmente. Il tentativo delle opposizioni di far partire subito una commissione d'inchiesta sul 'piano parallelo' indicato dal tribunale, ultimo capitolo della complessa vicenda legata alla scalata della Banca di San Marino da parte del gruppo bulgaro Starcom Holding, è stato respinto in Consiglio Grande e Generale: 20 contrari, 11 favorevoli, 8 astenuti e un non votante. Un risultato che mette a nudo spaccature profonde anche all'interno della maggioranza. "Questa maggioranza è al capolinea" attaccano in coro i tre capigruppo di opposizione: Nicola Renzi di Rf, Emanuele Santi di Rete e Fabio Righi di Domani Motus Liberi.