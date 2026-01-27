L’Ara del Bò Vecchio ha finalmente saldato il debito accumulato dal 2004, risolvendo una questione di morosità legata a un’area di circa 48 ettari di proprietà comunale. La svolta rappresenta un passo importante per la gestione del patrimonio immobiliare e la trasparenza amministrativa nel territorio di Fosdinovo.

Svolta nel caso dell’ Ara del Bò Vecchio, in merito alla quale Guido Dazzi, assessore all’urbanistica e paesaggio del Comune di Fosdinovo, era intervenuto nei giorni scorsi lamentando di come il grosso compendio immobiliare di proprietà comunale, circa 48 ettari accorpati vista mare fosse "al centro della questione" per "una morosità accumulata da un’associazione venatoria per il periodo 2004-2025". Il sindaco Antonio Moriconi, primo cittadino di Fosdinovo, sgombra il campo: "Chi ha letto l’articolo dell’assessore Dazzi dello scorso 20 gennaio difficilmente avrà potuto avere chiara l’intricata vicenda della ’Zona addestramento cani’– spiega il sindaco – Sono state gettate ombre sull’operato dell’amministrazione comunale di cui l’assessore stesso fa parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svolta nel caso dell’Ara del Bò Vecchio: "Saldato il debito dal 2004 a oggi"

Approfondimenti su Fosdinovo Urbanistica

L’assessore Dazzi di Fosdinovo segnala difficoltà nel recupero dei crediti comunali relativi a morosità storiche e sfratti non eseguiti, sollevando il caso Ara del Bo’ Vecchio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fosdinovo Urbanistica

Argomenti discussi: Sclerosi multipla: nuove speranze di cura con l’individuazione della molecola bavisant; Anguillara, trovato un cadavere nell’azienda del marito: svolta nel caso della scomparsa di Federica Torz...; Svolta nel caso dell’Ara del Bò Vecchio: Saldato il debito dal 2004 a oggi; Svolta nel caso di Federica Torzullo: rilevate tracce ematiche della donna, gravi indizi contro il marito.

Svolta nel caso dell’Ara del Bò Vecchio: Saldato il debito dal 2004 a oggiSvolta nel caso dell’ Ara del Bò Vecchio, in merito alla quale Guido Dazzi, assessore all’urbanistica e paesaggio del Comune di Fosdinovo, era intervenuto nei giorni scorsi lamentando di come il gross ... lanazione.it

Caso Signorini, la svolta: Fabrizio Corona bloccato dal giudice. 2mila euro per ogni futura violazioneL’ex Re dei paparazzi non potrà andare in onda con la nuova puntata di Falsissimo prevista per oggi con contenuti relativi al conduttore: cosa succede. libero.it

Svolta giudiziaria nel caso Signorini-Corona. È stato accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini: Fabrizio Corona dovrà rimuovere tutti i contenuti del suo programma “Falsissimo” - facebook.com facebook

Svolta nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne sparita ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita nell’azienda del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, x.com