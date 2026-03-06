Caso Bastoni interviene anche Buffon | Ci siamo sentiti Sta pagando più del dovuto

Gianluigi Buffon ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha commentato vari aspetti legati alla situazione attuale dell’Italia nel calcio. Durante l’intervista, l’ex portiere ha affermato di aver sentito Bastoni e ha detto che il difensore sta pagando più del dovuto. La sua opinione si aggiunge alle discussioni in corso sul caso Bastoni.

Buffon. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon ha commentato diversi temi legati al momento dell’Italia in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. Con gli spareggi per il Mondiale alle porte, l’ex numero uno azzurro ha voluto allontanare il clima di tensione che spesso accompagna queste partite decisive, sottolineando invece un sentimento predominante nello spogliatoio: “ Domina fiducia. La parola è fiducia. Fiducia proprio totale “. Parlando della qualità della rosa azzurra, Buffon ha sottolineato come il gruppo a disposizione sia competitivo e pieno di talento. L’ex portiere ha citato diversi protagonisti dell’attuale Nazionale, da Gianluigi Donnarumma a Federico Dimarco, fino ad Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Sandro Tonali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Serie A, La Russa: “Bastoni non ha simulato. Ci siamo sentiti derubati troppe volte”Non intendono fermarsi le polemiche, giustissime, legato all'episodio avvenuto ieri sera durante il derby d'Italia di Inter e Juventus.

Leggi anche: Caos cantieri scuola, Frassinetti non ci sta: “Inadempienze solo delle imprese, il Ministero ha fatto più del dovuto”

Tutti gli aggiornamenti su Caso Bastoni.

Temi più discussi: Caso Kalulu-Bastoni, interviene Collina: Se mi avessero ascoltato tre anni fa…; Kalulu: Bastoni? Dopo quell'episodio non l'ho sentito. Sarei felice se restasse Spalletti; Inter-Bodo Glimt, moviola: Hogh-Barella in area, non c'è niente. Regolare il gol di Bastoni. Tutti gli episodi del Meazza; Inter, gioielli in vetrina: Pio Esposito, Thuram, Dimarco, Bastoni, chi può partire davvero e perché.

Carnevali sul caso Bastoni: In queste situazioni bisogna intervenire anche sugli atletiGiovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, commentando così l'attualità. tuttomercatoweb.com

Pagina 2 | Bastoni? Con errori come il suo bisogna intervenire anche sugli atleti! E il Var dovrebbe...Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, senza peli sulla lingua in merito alla simulazione in Inter-Juve che è costata l'espulsione a Kalulu ... tuttosport.com

Carnevali: 'Esagerato l'accanimento delle big contro gli arbitri. Caso Bastoni Ecco come la vedo' - facebook.com facebook

Calcagno (Pres. #AIC): “Caso #Bastoni Ha ammesso l’errore, accanimento esagerato” x.com