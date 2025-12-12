Caos cantieri scuola Frassinetti non ci sta | Inadempienze solo delle imprese il Ministero ha fatto più del dovuto

La situazione dei cantieri scolastici continua a destare preoccupazioni, con ritardi e inadempienze. La sottosegretaria all'Istruzione, Paola Frassinetti, ha ribadito che il Ministero ha fatto tutto il possibile, attribuendo le responsabilità alle imprese coinvolte. L'articolo approfondisce le dichiarazioni e la posizione ufficiale del governo sulla questione.

La sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha chiarito la posizione del governo in merito all'edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'articolo . Orizzontescuola.it Caos traffico in città: scuole e uffici riaprono, cantieri complicano l'accesso Caos traffico in città: scuole e uffici riaprono, cantieri complicano l'accesso - L'ultima novità riguarda i lavori di completamento dei ripristini definitivi del manto stradale per la costruzione di una linea elettrica interrata in cavo nelle seguenti aree di circolazione: corso ... quotidianodipuglia.it Traffico Firenze: i cantieri, lo sciopero e l'inizio della scuola non creano il caos - È positivo il primo bilancio della circolazione dei cittadini nel giorno dell’avvio del nuovo anno scolastico, nonostante lo sciopero dei mezzi e alcuni incidenti che sono avvenuti in città la mattina ... corrierefiorentino.corriere.it Confesercenti Avellino chiede all’amministrazione comunale e alle autorità competenti in materia di manutenzione stradale di far slittare tutti i cantieri al periodo successivo all’Epifania. “Il caos traffico può compromettere il commercio nel periodo delle feste”. # - facebook.com facebook

L’intervento di Davide Galantino alla Camera dei Deputati sul DL Scuola

Video L’intervento di Davide Galantino alla Camera dei Deputati sul DL Scuola Video L’intervento di Davide Galantino alla Camera dei Deputati sul DL Scuola