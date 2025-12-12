Caos cantieri scuola Frassinetti non ci sta | Inadempienze solo delle imprese il Ministero ha fatto più del dovuto
La situazione dei cantieri scolastici continua a destare preoccupazioni, con ritardi e inadempienze. La sottosegretaria all'Istruzione, Paola Frassinetti, ha ribadito che il Ministero ha fatto tutto il possibile, attribuendo le responsabilità alle imprese coinvolte. L'articolo approfondisce le dichiarazioni e la posizione ufficiale del governo sulla questione.
La sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha chiarito la posizione del governo in merito all'edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'articolo . Orizzontescuola.it
Caos traffico in città: scuole e uffici riaprono, cantieri complicano l'accesso
Caos traffico in città: scuole e uffici riaprono, cantieri complicano l'accesso - L'ultima novità riguarda i lavori di completamento dei ripristini definitivi del manto stradale per la costruzione di una linea elettrica interrata in cavo nelle seguenti aree di circolazione: corso ... quotidianodipuglia.it
Traffico Firenze: i cantieri, lo sciopero e l'inizio della scuola non creano il caos - È positivo il primo bilancio della circolazione dei cittadini nel giorno dell’avvio del nuovo anno scolastico, nonostante lo sciopero dei mezzi e alcuni incidenti che sono avvenuti in città la mattina ... corrierefiorentino.corriere.itConfesercenti Avellino chiede all’amministrazione comunale e alle autorità competenti in materia di manutenzione stradale di far slittare tutti i cantieri al periodo successivo all’Epifania. “Il caos traffico può compromettere il commercio nel periodo delle feste”. # - facebook.com facebook
L’intervento di Davide Galantino alla Camera dei Deputati sul DL Scuola