Caos cantieri scuola Frassinetti non ci sta | Inadempienze solo delle imprese il Ministero ha fatto più del dovuto

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione dei cantieri scolastici continua a destare preoccupazioni, con ritardi e inadempienze. La sottosegretaria all'Istruzione, Paola Frassinetti, ha ribadito che il Ministero ha fatto tutto il possibile, attribuendo le responsabilità alle imprese coinvolte. L'articolo approfondisce le dichiarazioni e la posizione ufficiale del governo sulla questione.

La sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha chiarito la posizione del governo in merito all'edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'articolo . Orizzontescuola.it

Caos traffico in città: scuole e uffici riaprono, cantieri complicano l'accesso

Caos traffico in città: scuole e uffici riaprono, cantieri complicano l'accesso - L'ultima novità riguarda i lavori di completamento dei ripristini definitivi del manto stradale per la costruzione di una linea elettrica interrata in cavo nelle seguenti aree di circolazione: corso ... quotidianodipuglia.it

Traffico Firenze: i cantieri, lo sciopero e l'inizio della scuola non creano il caos - È positivo il primo bilancio della circolazione dei cittadini nel giorno dell’avvio del nuovo anno scolastico, nonostante lo sciopero dei mezzi e alcuni incidenti che sono avvenuti in città la mattina ... corrierefiorentino.corriere.it

Immagine generica

L’intervento di Davide Galantino alla Camera dei Deputati sul DL Scuola

Video L’intervento di Davide Galantino alla Camera dei Deputati sul DL Scuola