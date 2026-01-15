Foggia a Casillo e De Vitto serve ancora il nulla osta del Tribunale | Nessun documento ancora trasmesso

Da foggiatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Calcio Foggia ha annunciato il cambio di proprietà, con l’atto preliminare firmato mercoledì 14 gennaio presso lo studio del notaio Pascucci. Tuttavia, la documentazione ufficiale non è ancora stata trasmessa al Tribunale di Foggia, che attende ancora il nulla osta necessario per completare la procedura. Restano quindi in sospeso i passaggi formali prima del trasferimento definitivo.

Il Calcio Foggia ha una nuova proprietà. L'atto preliminare è stato firmato nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio, presso lo studio del notaio Pascucci. Ma perché il passaggio sia ufficiale in tutti i suoi crismi, serviranno ancora dei passaggi. D'altronde, lo ha dichiarato lo stesso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Calcio Foggia 1920, trattativa con Casillo e De Vitto per la cessione del club: accordo vicino?

Leggi anche: Il Foggia torna ai foggiani, Casillo e De Vitto: "Un sogno che si realizza"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Foggia, i nuovi proprietari saranno Casillo e De Vitto. L'obiettivo è sbloccare il mercato in entrata; Il ritorno di “Zemanlandia”: la famiglia Casillo (con De Vitto) si riprende il Foggia, comincia…; Il Foggia torna ai foggiani, Casillo e De Vitto: Un sogno che si realizza; Casillo e De Vitto a un passo dal Foggia Calcio: l’era Canonico al capolinea VIDEO.

foggia casillo de vittoIl Foggia torna ai foggiani, Casillo e De Vitto: "Un sogno che si realizza" - Le prime parole da neo patron del club rossonero, a margine della firma dell'atto preliminare ... foggiatoday.it

foggia casillo de vittoCasillo e De Vitto si prendono il Foggia Calcio: “Facciamo vedere a tutti cos’è Foggia” - " Gennaro su don Pasquale:"L'ho fatto per papà, è una guida" Il Calcio Foggia 1920 è passato ufficialmente nelle ... foggiasport24.com

foggia casillo de vittoIl ritorno di “Zemanlandia”: la famiglia Casillo (con De Vitto) si riprende il Foggia, comincia una nuova era - L’ era Canonico in casa Foggia Calcio è infatti arrivata al termine e il club tornerà di nuovo nelle mani della famiglia Ca ... ilfattoquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.