Foggia a Casillo e De Vitto serve ancora il nulla osta del Tribunale | Nessun documento ancora trasmesso

Il Calcio Foggia ha annunciato il cambio di proprietà, con l’atto preliminare firmato mercoledì 14 gennaio presso lo studio del notaio Pascucci. Tuttavia, la documentazione ufficiale non è ancora stata trasmessa al Tribunale di Foggia, che attende ancora il nulla osta necessario per completare la procedura. Restano quindi in sospeso i passaggi formali prima del trasferimento definitivo.

