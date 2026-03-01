Pagelle Salernitana-Catania 0-0 | Cosmi mette la garra Donnarumma alza il muro Amatucci recrimina

Nella partita tra Salernitana e Catania si è conclusa con un pareggio senza reti, 0-0. Cosmi ha schierato una squadra determinata, mentre Donnarumma ha mantenuto la porta inviolata. Amatucci ha espresso insoddisfazione per alcune occasioni mancate. Il risultato non favorisce i granata, mentre il Benevento, che ha pareggiato, si conferma in testa alla classifica.

Zero a zero. Ma non è uno zero qualsiasi. È uno 0-0 che brucia per i granata e che fa sorridere solo il Benevento Calcio, sempre più padrone del campionato. Salernitana-Catania racconta di un pareggio nervoso, tattico, sporco quanto basta. L'esordio di Serse Cosmi sulla panchina campana, dopo l'esonero di Raffaele, porta intensità e orgoglio, ma non i tre punti. Il Catania FC, seconda forza del torneo, chiama più volte Donnarumma all'intervento. Nel finale, un eurogol di Villa viene cancellato per fuorigioco di Amatucci che poco dopo recrimina per un contatto in area. L'arbitro Mazzoni, dopo lunga revisione, non cambia idea. E l'Arechi mastica amaro.