Casertana-Benevento fischietto esperto per l’atteso derby del Pinto

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ il quarto anno Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo il direttore di gara al quale è stata affidata la gara Casertana-Benevento in programma domenica 11 gennaio alle ore 17:30. Si tratta di un fischietto molto esperto al quale spesso il designatore Orsato ha assegnato sfide d’alta quota come sarà il derby del “Pinto” tra la prima e la terza in classifica. L’arbitro siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Mastrosimone di Rimini ed Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia; quarto ufficiale sarà Giuseppe Vingo di Vingo di Pisa mentre al monitor ci sarà Cristian Robilotta di Sala Consilina, lo stesso di Benevento-Crotone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

