Casertana-Benevento fischietto esperto per l’atteso derby del Pinto
Fabrizio Ramondino di Palermo sarà l’arbitro di Casertana-Benevento, match in programma domenica 11 gennaio alle 17:30 al “Pinto”. Si tratta della quarta stagione in cui l’arbitro è stato scelto per dirigere questa sfida, confermando la sua esperienza e affidabilità in un derby atteso dagli appassionati. La presenza di un arbitro esperto garantisce una gestione equilibrata dell’incontro, importante per un evento di questa rilevanza.
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ il quarto anno Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo il direttore di gara al quale è stata affidata la gara Casertana-Benevento in programma domenica 11 gennaio alle ore 17:30. Si tratta di un fischietto molto esperto al quale spesso il designatore Orsato ha assegnato sfide d’alta quota come sarà il derby del “Pinto” tra la prima e la terza in classifica. L’arbitro siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Mastrosimone di Rimini ed Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia; quarto ufficiale sarà Giuseppe Vingo di Vingo di Pisa mentre al monitor ci sarà Cristian Robilotta di Sala Consilina, lo stesso di Benevento-Crotone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
