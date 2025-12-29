Casertana nella calza della Befana c' è la Serie B | tre colpi per inseguire il sogno
La Casertana si prepara alla finestra di mercato con tre acquisti strategici, puntando alla promozione in Serie B. Durante la conferenza stampa di fine anno, il presidente Giuseppe D’Agostino ha illustrato le intenzioni della società e le linee guida per il mercato di gennaio, confermando l’obiettivo di rafforzare la squadra e avvicinarsi sempre più alla categoria superiore.
Tre innesti mirati per alimentare il sogno Serie B. La Casertana rompe gli indugi e lo fa dalle parole del presidente Giuseppe D’Agostino, che nel corso della conferenza stampa di fine anno ha tracciato con chiarezza la linea della società in vista del mercato di gennaio. “Ce la giocheremo con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
