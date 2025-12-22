Il gruppo ferrarese Incico protagonista nel settore dell’ingegneria entra nella multinazionale Vulcain Engineering

22 dic 2025

Incico, gruppo ferrarese tra i principali protagonisti in Italia nei settori dell’ingegneria multidisciplinare per opere civili complesse e infrastrutture industriali, annuncia il proprio ingresso in Vulcain Engineering Group, multinazionale attiva nei servizi di ingegneria e consulenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

gruppo ferrarese incico protagonistaIncico entra in Vulcain Engineering: nasce un nuovo polo dell’ingegneria infrastrutturale da 720 milioni - La società ferrarese diventa parte del gruppo francese Vulcain Engineering per accelerare la crescita in Italia e nel Middle East, puntando su infrastrutture, energia e industria di processo ... milanofinanza.it

