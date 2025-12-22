Il gruppo ferrarese Incico protagonista nel settore dell’ingegneria entra nella multinazionale Vulcain Engineering
Incico, gruppo ferrarese tra i principali protagonisti in Italia nei settori dell’ingegneria multidisciplinare per opere civili complesse e infrastrutture industriali, annuncia il proprio ingresso in Vulcain Engineering Group, multinazionale attiva nei servizi di ingegneria e consulenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Del Vecchio nella Capannina? Luxottica entra nel gruppo Armani
Leggi anche: Una forza multinazionale a Kyiv: l’Europa entra nel cuore della sicurezza ucraina
Incico entra in Vulcain Engineering: nasce un nuovo polo dell’ingegneria infrastrutturale da 720 milioni - La società ferrarese diventa parte del gruppo francese Vulcain Engineering per accelerare la crescita in Italia e nel Middle East, puntando su infrastrutture, energia e industria di processo ... milanofinanza.it
Un viaggio nel passato con canti popolari della tradizione popolare ferrarese come “Bella Brunetta”: il nuovo lavoro è disponibile in formato fisico e digitale. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.